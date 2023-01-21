Датско-шведский правый экстремист Расмус Палудан получил разрешение от полиции на проведение демонстрации по сожжению Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
В свою очередь, Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём «не считает правильным» запретить проведение запланированной демонстрации с сожжением Корана возле посольства Турции.
По мнению чиновника, ему говорить о запрете демонстраций было бы «крайне неуместным».
Охренеть….. Другими словами это не скажешь, если уж правительство поддерживают эти вульгарные и низкое действие потерявших человеческие качества радикалов что же говорить об ихним обществе.