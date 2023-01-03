США не заинтересованы в нормализации диалога Анкары и Дамаска при посредничестве Москвы, но открыто такой позиции не выражают. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во вторник журналистам.

«Американская сторона не выступает открыто против трехсторонних контактов представителей Турции, РФ и режима Башара Асада и официально не обращалась к Анкаре с соответствующими запросами, однако мы осознаем, что в США против подобной нормализации. Позиция Вашингтона дает о себе знать, в том числе на уровне заявлений представителей Госдепартамента», — сказал Чавушоглу.

По его мнению, политика, которую США годами проводили в отношении Сирии, «ни к чему не приводит».

«Надо добиться прекращения гражданской войны. Безусловно, путь к этому лежит не в ущерб интересам сирийской оппозиции», — добавил он.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция ставит целью обеспечение долгосрочного мира и стабильности в Сирии, а также устранение угрозы терроризма в САР. При этом Анкара выступает за сохранение территориальной целостности соседней страны.

«Думается, что наши контакты внесут вклад и в продвижение переговоров между оппозицией и режимом Асада на площадке Конституционного комитета Сирии», — отметил глава турецкого МИД.