ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы помочь Пекину сдержать вспышку заболевания., сообщает Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников.

«Комиссар (по здравоохранению Стелла) Кириакидес обратилась к своим китайским коллегам, чтобы оказать солидарность и поддержку, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также путем пожертвования вакцин ЕС», — рассказал один из собеседников издания.

Он подчеркнул, что китайская сторона пока не ответила на данное предложение.