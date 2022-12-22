Груз казахского урана прибыл в Канаду по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В Казахстане заявили об использовании альтернативного маршрута из-за рисков санкций против России.

«АО „Национальная атомная компания „Казатомпром““ сообщает об осуществлении физической поставки природного урана через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Компания успешно использует ТМТМ в качестве альтернативного маршрута для поставки продукции „Казатомпрома“ на западные рынки с 2018 года — в целях нивелирования потенциального риска недоступности основного маршрута по какой-либо причине… Груз, включающий как уран, принадлежащий „Казатомпрому“, так и уран, принадлежащий ТОО „СП „Инкай““, успешно прибыл в канадский порт», — сообщает «Казатомпром».

В госкомпании добавили, что продолжают отслеживать ситуацию с санкциями против России, но на сегодняшний день каких-либо ограничений, связанных с поставками готовой продукции клиентам компании (через Россию) по всему миру, не наблюдается.