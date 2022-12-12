Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может прекратиться после вероятной смерти российского лидера Владимира Путина, так как при таких условиях институции России не будут работать. Об этом Зеленский сказал во время шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении».

Президент Украины отметил, что большой процент российских граждан верят Путину.

«Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся», — сказал Зеленский.

«Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней», — заявил глава государства.