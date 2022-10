Сегодня в Ереван прибывает передовая группа наблюдателей Евросоюза.

Об этом в Twitter написал специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

27 государств-членов оперативно отреагировали на запрос Армении. Целью развертывания ЕС будет мониторинг ситуации и поддержка стабилизации между Азербайджаном и Арменией на местах.

Today advance team of 🇪🇺 monitors arrives in Yerevan. The 27 Member States have acted rapidly to respond to 🇦🇲 request. The aim of the 🇪🇺deployment will be to monitor the situation and support 🇦🇲-🇦🇿stabilisation on the ground. pic.twitter.com/xE53xfLTUo

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) October 14, 2022