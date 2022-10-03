Бизнесмен Илон Маск, богатейший человек в мире, предположил в своем твиттере, на каких условиях мог бы быть заключен мир между Россией и Украиной.
Маск выделил четыре основных параметра возможного перемирия.
Новое голосование в захваченных регионах Украины под наблюдением ООН: «Россия покидает их, если таким будет выбор жителей».
Крым «формально» остается частью России, как это было с 1783 года («До ошибки Хрущева», — написал Маск).
Гарантируются поставки воды в Крым.
Украина остается нейтральным государством.
В реплаях к посту Маск предположил, что, на его взгляд, это «наиболее вероятный» сценарий. Он также предложил своим подписчикам поддержать или отвергнуть его.
Вскоре после публикации Маск пожаловался на «мощную атаку ботов».
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