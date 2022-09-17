Максим Галкин отреагировал на включение его в список иноагентов.

Шоумен записал видео, в котором заявил, что не занимается политической деятельностью, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и политической сатирой.

Галкин сказал, что не получает денег из Украины уже больше десяти лет – когда в стране проходили его последние концерты.

«Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — отметил он.

«Иноагент, так иноагент», — резюмировал он, добавив, что не откажется от свободы слова, прописанной в Конституции, и своего права на труд в угоду политической конъюнктуре.