А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь

И.А.Крылов

Сегодня Совет безопасности ООН соберёт очередное заседание для обсуждения по запросу Армении ситуации на условной армяно-азербайджанской государственной границе. Накануне стало известно о позициях различных государств, входящих в состав этого органа. В частности, в СМИ проскользнула информация о том, что делегация РФ настаивает, в случае принятия какого бы то ни было документа, включить в него ссылку на два трехсторонних заявления — одно, подписанное в день бесславной капитуляции Армении 10 ноября 2020 года, а другое, подписанное двумя месяцами позже, 11 января 2021 года. По некоторым сообщениям, делегации Франции и США — стран, оставленных в то время за бортом процесса, не проявили особого восторга от этой российской инициативы, поэтому дело так и повисло в воздухе. Из официальных источников пока не получено подтверждение этих сообщений, промелькнувших в соцсетях.

Как бы то ни было, заседание намечено на сегодня. Совбез ООН вновь соберётся и обсудит сложившуюся ситуацию. К чему придут дипломаты, будет ли принят какой-нибудь документ, сказать пока трудно, тем более, на фоне холодной войны, имеющей место быть между РФ с одной стороны и странами Запада с другой, и горячей войны на территории Украины. События в этой стране, конечно же, отличаются от акции возмездия на условной армяно-азербайджанской границе как по масштабу, площади ТВД, так и по его продолжительности. И в то же время, как говорится, не так противен сам укус комара, как его долгое жужжание под ухом. В этом смысле, конечно, неожиданное пробуждение Совета безопасности ООН после 29-летнего летаргического сна (четыре резолюции были приняты в 1993 году и затем благополучно «забыты») наводит на вопрос: а шо такое?

А действительно, что вдруг случилось, что «разбудило» этот орган и заставило вновь обратить свой взор в сторону Азербайджана и Армении? Может, его постоянным членам захотелось принять еще одну, пятую резолюцию, обязывающую Армению вывести остатки своих вооруженных формирований из территории Азербайджана? Может, ему хочется получить доказательства, что в Карабахе по-прежнему дислоцированы далеко не только «местные силы», но и самые настоящие военнослужащие (контрактники и даже срочники) ВС Армении? Так мы представим, этих доказательств у нас, что называется, «выше крыши».

Как спалось, господа? Мы вам тут не помешали? Вы уж извините, если вдруг разбудили. Хотелось как лучше — принудить Армению к выполнению принятых вами же (!) четырех резолюций. Принятых почти три декады назад! Так что, если вдруг звуки артиллерийской канонады докатились до вас, вы уж не серчайте сильно. ВС Азербайджана, жертвуя своими же воинами, спасали в том числе и ваше лицо! Лицо тех, кто принял четыре резолюции, и потом благополучно забыл о них.

А ведь в других случаях, как неоднократно отмечал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев, ваши резолюции посредством принуждения исполнялись в течение нескольких часов. Ну, например, когда дело касалось безопасности ваших нефтяных месторождений в Северной Африке или Кувейте. Так что, вопрос «а шо такое?» остается нераскрытым.

Вас беспокоят бои на условной границе? И нас они беспокоят. А вас не беспокоили нескончаемые провокации и обстрелы позиций Азербайджана со стороны армянских войск, начиная с первых чисел сентября? А что говорится в 51-й статье Устава вашей организации? Напомнить? Что же вы с начала сентября не собрались на заседание, не призвали Армению прекратить эти провокации?! Что же вы не напомнили ей о ее постконфликтных обязательствах?

Совет безопасности ООН давно потерял свой авторитет, а вместе с ним и свою релевантность. Это пережиток международной системы, сложившейся на момент окончания Второй мировой войны. Мир с тех пор изменился. Сильно. Как сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «мир больше, чем пять стран». ООН за последние десятилетия не смог добиться справедливого решения ни одного конфликта! Это, увы, реальность. В нём царят двойные стандарты и приоритет интересов крупных держав над международным правом, разработанным этими же державами. Разработанными, как говорится, «под себя» и «для себя». Когда это право вступает в конфликт с их национальными интересами, о нём тут же забывают. Чего стоит хотя бы равнодушие ЮНЕСКО к той картине, которую армянские войска оставили после себя на некогда оккупированных землях? Эту картину можно было бы назвать «Утро на Марсе». И где же вы, господа из ЮНЕСКО?

Чем можно объяснить или даже оправдать отказ послов двух государств-членов Совета безопасности ООН — США и Франции — посетить вместе со своими коллегами из других стран освобожденную Шушу? Выходит, Франция и США, проголосовавшие в 1993 году за резолюции, в которых содержится фраза «Нагорно-карабахский регион Азербайджанской Республики», отказываются теперь от этой формулировки, и уже не признают Шушу азербайджанским городом? Где же ваша логика?

Нет у вас больше морального права обсуждать ни Карабах, ни происходящее на условной границе. Ни у вас, ни у почившей в бозе Минской группы ОБСЕ. Неожиданно возбудившаяся забота США и Франции о «территориальной целостности» Армении, когда и граница-то толком не делимитирована, вызывает в Азербайджане лишь иронию.

Поэтому и ожиданий от сегодняшнего вашего заседания у Азербайджана нет никаких. Вы, друзья, как ни садитесь, никакую путную для человеческого слуха «симфонию» произвести не способны.

Зухраб Дадашов