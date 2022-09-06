ВТБ рассчитывает сохранить присутствие на рынках Китая, Индии, Казахстана, Вьетнама и других дружественных стран, но открывать новые филиалы там пока не планирует, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Мы, в отличие от других банков, ниоткуда не уходим, за исключением, может, Грузии, потому что там вопрос жестко стоит. <…> В этом плане новые [филиалы] открывать сейчас сложно. Я думаю, что важно сохранить и создать правильную систему функционирования тех банков, которые есть. У нас, за исключением арабских стран, в ключевых наших партнерских юрисдикциях — Китай, Индия, Вьетнам, и странах ближнего зарубежья — Армения, Азербайджан, Казахстан — банки есть. Поэтому сегодня достаточно важно, чтобы они работали. Новых мы не планируем», — сказал Костин.