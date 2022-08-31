Народный артист Эмин Агаларов впервые даст концерт на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе.

По словам певца, его выступление пройдет в воинской части, расположенном в Кельбаджаре.

«Концерт проводится с целью поддержки настроения наших солдат. Мы давно хотели это сделать, ранее небезопасно было туда ехать и нас не пускали. Сейчас появилась такая возможность. У нас огромное количество артистов, которые делают это безвозмездно из любви к своей родине», –рассказал Sputnik Азербайджан артист.