Народный артист Эмин Агаларов впервые даст концерт на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе.
По словам певца, его выступление пройдет в воинской части, расположенном в Кельбаджаре.
«Концерт проводится с целью поддержки настроения наших солдат. Мы давно хотели это сделать, ранее небезопасно было туда ехать и нас не пускали. Сейчас появилась такая возможность. У нас огромное количество артистов, которые делают это безвозмездно из любви к своей родине», –рассказал Sputnik Азербайджан артист.
Наши всегда понимали, как важно поддержать и быть в гуще событий. В ходе Второй Карабахской войны наши представители искусства много выступали на полях сражений, поддерживали наших ребят и материально. А после Победы первыми показали всему миру- как соскучились по родной земле, уже провели несколько фестивалей на освобожденных землях. Так что Ваш концерт очень нужен нашим военнослужащим, всем, кто до сих пор не понял «Карабах-это Азербайджан !!!»