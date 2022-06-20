ВТБ планирует сохранить присутствие на банковских рынках Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая и Индии, заявил в интервью «Интерфаксу» глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы за исключением одного единственного случая нигде не продаем (дочерние банки — ИФ), нигде. У нас принципиальная позиция, мы везде остались. Мы уходим только из Грузии, но там несколько другая ситуация. А в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Индии мы остаемся и продвигаем вопрос взаимодействия с национальными банками, с местными банками, для того чтобы быть ключевым банком по расчетам в двухсторонней торговле в национальных валютах. Видим перспективы для своего бизнеса в этих странах», — сказал он.