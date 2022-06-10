Все участники знаменитой автомобильной гонки «24 часа Ле-Мана» во Франции в этом году будут использовать топливо, полученное из возобновляемых источников, а точнее — из отходов виноделия.

Топливо марки Excellium Racing 100 будет поставлять командам компания TotalEnergies. Это топливо производится из виноградного жмыха и винного осадка. По словам компании, его использование позволит уменьшить углеродный след как минимум на 65%.

Гонка «24 часа Ле-Мана» пройдет в 90-й раз, это старейшее в мире соревнование автомобилей на выносливость. Она начнется в 9 утра по местному времени 11 июня и закончится через 24 часа. В гонке примут участие 62 автомобиля. Последние четыре года победителем соревнования становилась команда Toyota, до этого трижды побеждали гонщики из Porsche.