Как сообщает Minval.az, прокремлевские ТГ-каналы публикуют сенсационные подробности финансовой стороны деятельности медиа-империи Марго Симоньян. По мнению их экспертов, война в Украине (сами авторы предпочитают термин «спецоперация на Украине») «выявила многочисленные бреши в информационной составляющей «мягкой силы» России. А точнее – отсутствие ожидаемого эффекта от информационной поддержки спецоперации – причем как в общественном мнении Украины, так и странах коллективного Запада. На фоне все более откровенно звучащих вопросов о причинах провалов информационной политики, главные фигуранты (пока только вещания, а не громких дел) впадают в легкую истерику. А это — как хорошо известно людям, сведущим в правилах «кремлевского политеса» — признак неминуемой расплаты за (будем юридически корректны) нецелевое расходование огромных бюджетных средств в сфере этой самой информационной политики». По их мнению, «недавний эпатаж Маргариты Симоньян, посетовавшей, что «ей, дескать, скоро придется уйти за ненадобностью», информированные товарищи восприняли по принципу «на воре шапка горит»».

Как напоминают эксперты, Марго Симонян —«главный редактор телеканала Russia Today; она же — руководитель международного ИА «Россия сегодня»; она же — член совета директоров «Первого канала». Вдобавок — записана редактором арабской и испанской версий RT. Ну а в свободное время, как говорится, для души, она еще и художественный руководитель и сценарист сатирического шоу «Международная пилорама» на «НТВ», которую (по чистой случайности) ведёт ее муж Тигран Кеосаян».

Так, по сведениям авторов, «Согласно утверждённому федеральному бюджету, в 2022–2024 годах государственный телеканал Russia Today (RT) получит 82 млрд рублей. Это больше, чем пойдёт на другие СМИ в России. В 2022 году RT выделили 28,695 млрд рублей — на 1,405 млрд больше, чем в 2021 году. Концепция вещания телеканала предусматривает продвижение идеи многополярного мира и национального суверенитета, критику евроатлантизма и претензий США на гегемонию, изобличение русофобии, а главное — формирование позитивного имиджа России за рубежом. Намерения – как говорится благие, но каков эффект от потраченных миллиардов?» — ставит вопрос ТГ-канал. И сам же отвечает: «Утверждают, что RT умеет успешно привнести «эффект пропаганды» в любую новость. Однако на поверку эффектные трюки RT очень скоро опровергаются другими источниками, в результате – эффект пропаганды превращается в анти-эффект фейка… По мнению источников, близко знакомых с кухней RT, весь смысл работы телеканала, кажется, в том, чтобы привлекать внимание на Западе, вынуждая западные медиа реагировать и публиковать антироссийские материалы. Тогда RT выбирает какие-то особо выдающиеся гневные публикации, и показывает их в России. Как говорится – для внутреннего потребления. Эффект за бугром – ничего, кроме осадка от легкого мошенничества. Ярким примером проверки эффективности телеканала по принципу «цена-качество» является вещание RT в США. В 2017 году RT впервые раскрыл данные о финансировании вещания в штатах. За семь месяцев (с 1 ноября 2017г. по 31 мая 2017 г.) на деятельность американской компании T&R Productions, было потрачено $17,8 млн или 1,043 млрд рублей. T&R Productions производит контент для телеканала RT America, которая работает в интересах российской некоммерческой организации АНО «ТВ-Новости», которая, в свою очередь, получает основное финансирование от государственного медиахолдинга МИА «Россия сегодня». При этом доходы от рекламы T&R Productions, за тот же период, составили $97 тысяч, что само по себе иллюстрирует популярность контента RT на американском рынке».

Более того, по мнению экспертов, «скупые строки бюджетной статистики скрывают два отчаянно скрываемых секрета вездесущей Маргариты Симоньян. Во-первых. Основная статья расходов T&R Productions — это выплата вознаграждений и зарплат. На них приходится $7,6 млн, без малого, половина ежегодного бюджета. Иными словами, на зарплаты и гонорары штата «солдат инфо-войны» тратится столько же, сколько на производство контента – основного продукта любого медиа-ресурса. Так может сотрудники RT – это именитые режиссёры, продюсеры и журналисты, привыкшие к баснословным гонорарам? Смотрим регистрационные документы T&R Productions. Единственным ее сотрудником является основатель компании (он же по совместительству владелец) Михаил Солодовников. Только его ежегодное вознаграждение составляет 670 тысяч долларов. Кто же такой господин Солодовников? Титан мысли? Гений пропаганды? Гуру эфира? Из скупых данных сети, узнаем, что самым примечательным фактом в биографии Солодовникова, наиболее «выдающимся» достижением в его карьере является защита в 2011 г. в МГУ кандидатской диссертации «Цензура как механизм социального контроля: социологический анализ». А выделяется его работа из сонма диссертаций с не менее скучными темами тем, что, умудрилась быть …отозванной Диссертационным советом. Как сообщали «Ведомости», Совет Московского государственного лингвистического университета лишил Солодовникова ученой степени кандидата социологических наук за некорректные заимствования, проще говоря — плагиат. И дело даже не в том, что примитивному плагиатору нарисована зарплата уровня менеджера крупной компании. Наличие единственного зарегистрированного сотрудника означает, что фактически остальной бюджет распис(л)ывается на незарегистрированных получателей. Проще говоря – выдается из-под лавки. А тут – простор и раздолье припискам, завышенным расценкам и милым сердцу откатам. Во-вторых. АНО «ТВ-Новости», за тот же год, отчиталось Минюсту России, что общие расходы компании составили 18,7 млрд рублей.

ИНАЧЕ ГОВОРЯ — на вещание в США учредитель RT выделяет всего 5% от общего бюджета. И это в условиях, когда на фоне начавшегося с 2014 г. кризиса вокруг Украины, именно США, наряду с Великобританией становились в авангард информационной войны против нашей страны. В то время, когда от RT требовался новый механизм формирования и реализации информационной политики с учетом современных оценок эффективности ее воздействия на зарубежную аудиторию, американская редакция канала занималась заполнением контента для интернета за счет материалов Reuters или Associated Press. Как замечает управляющий партнер Fishki.net Михаил Гуревич: «RT является целевым телеканалом для …всех фриков, панков. Возникает вопрос, а ту ли целевую аудиторию, которая будет усиливать позиции России во всем мире, мы подхватываем?..»»

После чего ТГ-канал ставит вопрос: «Так в чем же причина столь «экономной» траты средств RT на направлении главного противника? Не потому ли, что единственным методом «распы(и)ления» средств в США являются завышенные зарплаты, гонорары и премиальные, так как вся остальная деятельность подпадает под строгую отчетность, применяемую в Вашингтоне к иноагентам? В отличие от отчетности дома, где всегда можно укрыться за разглагольствованиями о трудностях работы за бугром и жонглированием цифрами косвенной статистики. Последнее является любимым занятием самой Симоньян, которая, впрочем, не гнушается и банальной фальсификации. Так, в 2015 г., ссылаясь на исследование Nielsen (американской компании, занимающейся исследованиями потребительского рынка), Симоньян сообщала о том, что еженедельная аудитория RT в США составила 2,8 млн. человек только в семи крупнейших городах. При этом выдержки из исследования были опубликованы на сайте RT, и ….больше нигде. В том числе и на сайте самого Nielsen. Но фейк ссылки – это не главный метод Марго. Поистине всепоглощающей страстью незаменимого борца невидимого (во уж воистину!) фронта иновещания является любовь к статистике на “YouTube”…»

Наш комментарий

Возможно, появление такого расследования, даже на прокремлевском ТГ-канале — еще не доказательство для суда, что Марго Симоньян впала в немилость в Кремле, что ее финансовыми махинациями скоро займутся уже не авторы статей в «Телеграме», а правоохранительные органы, а самой Симоньян действительно придется покинуть уютное и высокооплачиваемое кресло. Но нельзя не заметить: во-первых, финансовой стороной деятельности Марго Симоньян журналисты политического ТГ-канала озаботились в то время, когда на фоне санкций и растущей изоляции Кремль уже вынужден построже считать деньги и задавать вопросы об эффективности своей пропаганды. Во-вторых, в те же дни уже желто-бульварная пресса смакует развод Тиграна Кеосаяна с Аленой Хмельницкой и его женитьбу на далеко не столь привлекательной внешне Марго Симоньян. И, наконец, в-третьих, все началось после оглушительного ляпа РИА «Новости», также входящего в империю Симоньян. Это агентство, опубликовав интервью с Артаком Белгаряном, позволило себе открытые выпады против территориальной целостности Азербайджана, в результате чего в Баку было принято решение о блокировке сайта РИА «Новости». И если учесть, что отношения Москвы с Баку совсем не те, что, к примеру, со странами Балтии, что в Азербайджане до последнего воздерживаются от резких шагов во внешней политике, в том числе на российском треке, такой «эффект» от пропагандистской работы Марго Симоньян ее начальство вряд ли сочло бы удовлетворительным.

Так что в Баку самое время запастись попкорном и наблюдать за дальнейшим развитием скандала вокруг госпожи Симоньян и ее мужа. Тем более что это «тесто», согласно известной поговорке, впитает еще много «воды». И совсем не той, которую льют с экранов.

Отдел политики Minval.az