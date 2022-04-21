Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось об оперативной ситуации по военному противостоянию в небе.

Об этом в фейсбуке сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

В сообщении отмечается: «Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских войск почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов.

За сутки 20 апреля противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены четыре воздушные цели российских войск: 3 БПЛА (ОТР типа «Орлан-10″), 1 крылатую ракету».