Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против РФ заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении в Официальном журнале ЕС. Санкции вступают в силу с момента публикации.

Евросоюз также расширил и персональные санкции против России. Вcего в список вошли 216 физлиц, включая Германа Грефа, Олега Дерипаску, а также Марию Воронцову и Екатерину Тихонову.

Санкции также введены против медиаменеджеров:

гендиректора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова;

гендиректора ВГТРК Олега Добродеева;

главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева;

главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина;

президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова.

Кроме того, ранее сообщалось, что ЕС решил запретить импорт из РФ таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.

Также ЕС решил ввести ограничения на экспорт квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, оно начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.

Новые санкции затронули предпринимателей т.н. «ЛНР» и «ДНР», а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями. Также введены санкций против компаний, производство и технологии которых связаны с российским вторжением в Украину.

Помимо этого, Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ вводит запрет на импорт хлористого калия из Беларуси через Россию.

Исключены из санкций перевозки ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые товары, включая пшеницу. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.