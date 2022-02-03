Саакашвили знает, как поднять экономику Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в тюрьме в Рустави, представил общественности свое видение экономического развития страны — тезисы он опубликовал в социальных сетях.

Прежде всего он заявил о серьезном ухудшении ситуации в стране при «Грузинской мечте».

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«Мы потеряли драгоценные годы, когда экономика не развивалась, а, наоборот, сильно сокращалась. В итоге нищета, высокие цены на транспорт, продукты и лекарства, огромные коммунальные платежи, сотни тысяч наших граждан в поисках работы уехали в другие страны», — цитирует его «Интерфакс».

При этом, обратил внимание экс-президент, грузинский народ на протяжении веков сумел доказать, что может многое и достоин лучшего. «Для этого Грузия должна стать государством мира, стабильности и предсказуемого политического и экономического развития. Грузия должна быть центром инфраструктуры, логистики, туризма, образования, здравоохранения и высокотехнологичного бизнеса этого большого региона», — указал оппозиционер.

Он считает, что Грузии необходимы низкие налоги, механизм защиты частной собственности и эффективная немногочисленная бюрократия, а также независимые, честные и компетентные судьи, регулярная и демократическая смена правительства, сокращение кабинета министров и вмешательства государства в экономику.

Еще один из пунктов — запрет на политическую деятельность для лиц, чье имущество превышает 5% ВВП страны.

По мнению Саакашвили, главным тормозом экономического роста на сегодня выступает государственный сектор, поэтому большую часть госуслуг он предлагает перевести на цифровое управление, что снизит зависимость от бюрократов и ускорит бизнес-процессы.