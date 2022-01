Франция под ударом наводнений

На юго-западе Франции проливные дожди вызвали масштабные наводнения, одна женщина погибла. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Local.

В Верхней Гаронне и Арьеже за 2 дня выпала месячная норма осадков, река Гаронна вышла из берегов.

В Тулузе уровень воды в реке составил 4 метра 31 сантиметр выше нормального уровня. 70-летняя женщина была найдена утонувшей в канаве недалеко от своего дома в Мервиле, к западу от Тулузы.

В ряде коммун вокруг Тулузы были закрыты школы и отменены движения школьных автобусов.

Одна станция метро в Тулузе была закрыта из-за наводнения. Ряд дорог вокруг Тулузы и города Лурд были полностью затоплены.

Сотни людей были эвакуированы из студенческих общежитий на Тулузском острове Иль-дю-Рамье, и многие были вынуждены спать в спортзале.

