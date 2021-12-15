Корейская сторона провела в Азербайджане благотворительное мероприятие

В детском приюте «Ümid yeri» при совместной организации посольства Кореи в Азербайджане и Ассоциации Азербайджано-Корейского культурного обмена SEBA (Сеул-Баку) прошло благотворительное мероприятие «Азербайджано-корейская дружба в представлении воспитанников приюта «Ümid yeri».

Председатель Ассоциации Азербайджано-Корейского культурного обмена SEBA Рухангиз Гейдарова рассказала о наличии прочных дружественных связей между Азербайджаном и Кореей во всех сферах, отметила, что благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева эти отношения расширяются день ото дня: «Ассоциация SEBA вносит большой вклад в развитие культурных связей между нашими народами, реализует различные проекты как в Корее, так и в нашей стране, организует фестивали, конференции и выставки», пишет АПА.

Р.Гейдарова выразила благодарность посольству Кореи в Азербайджане за поддержку этих мероприятий: «Это последние дни деятельности Ким Тонг Опа в нашей стране, который был назначен послом в Азербайджан в 2018 году, но я все же хочу поблагодарить его за то, что он нашел время и принял участие в мероприятии, посвященном детям. У нас широкие связи, мы сотрудничаем в культурной, социальной, медицинской сферах. Находящиеся здесь дети считаются нашими детьми.

Это наше первое мероприятие после великой победы, одержанной благодаря руководству Президента Ильхама Алиева, силе нашей армии и единства народа. Господин посол также стал свидетелем нашей победы. Эта победа – грандиозное историческое событие. И произошло оно благодаря Верховному Главнокомандующему, нашей армии. Каждый из нас является свидетелем этой истории. Я надеюсь, что освобожденные от оккупации наши исторические земли еще больше прославятся в мире своим развитием и культурой. Азербайджанский народ талантлив. Долг каждого из нас — знать, ценить Родину в той среде, где он живет, работает. Без любви к Родине не будет и любви к семье. Мы должны хранить эту любовь еще больше».

Р.Гейдарова отметила, что приют «Ümid yeri» действует почти 25 лет: «Человек прилагает много усилий, заботясь о своих детях. Этот приют заботится о детях уже почти 25 лет. 20 лет мы имеем связи с приютом, и стараемся поддерживать его будучи Азербайджано-Корейской ассоциацией культурного обмена SEBA. Обрадовать какого-то ребенка — большое счастье, и мы работаем для этого. Собрать сирот в одном месте и заботиться о них — большое дело. Государство также провело большую работу, налицо забота первого вице-президента Мехрибан Алиевой о детских домах. Мехрибан ханум также уделяет большое внимание этому приюту».

Р.Гейдарова сказала, что одним из главных вопросов является здоровье проживающих в приюте детей: «Воспитанники «Ümid yeri» будут обследованы сотрудниками действующей при Ассоциации SEBA Корейской клиники восточной медицины. Это идея господина посла. Корейская клиника восточной медицины с 2006 года по сей день организовала многочисленные благотворительные мероприятия. Одно из мероприятий при участии посла Кореи в нашей стране Ким Тонг Опа было организовано в жилом комплексе Qobu Park в Гарадагском районе в рамках мероприятий поддержки добровольной медицинской службы медицинского персонала Азербайджана и Кореи. В ходе данного мероприятия 532 жителям были оказаны медицинские услуги».

В свою очередь, посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп рассказал о роли совместных проектов в укреплении дружеских отношений и культурных связей между нашими народами: «Мы проводим много совместных мероприятий с SEBA. Отрадно, что председатель Ассоциации SEBA Рухангиз Гейдарова очень любит Корею и всегда уделяет особое внимание проводимым совместно с нами мероприятиям. Корея и Азербайджан географически расположены далеко друг от друга, но в обеих странах есть люди, которые любят наши страны, поэтому у наших связей большее будущее. Важнее всего человек, участие молодого поколения в этом мероприятии, наличие такого интереса к Корее еще более повышают значимость мероприятия. Руководитель приюта Нигяр ханум и Рухангиз ханум, которая всегда оказывает поддержку в проведении совместных с нами мероприятий, вносят большой вклад в будущее Азербайджана. Наше посольство всегда будет придавать большое значение нашим связям. Надеюсь, что дети, участвующие в мероприятии, запомнят мое лицо и мое имя, и когда увидят меня где-то через 10, 20 лет подойдут ко мне и скажут, что участвовали в этом мероприятии».

Руководитель Детского приюта «Ümid yeri» Нигяр Мансимова высоко оценила заботу о детях, проявленную Ассоциацией SEBA и посольством Кореи в Азербайджане: «Выражаю признательность председателю Ассоциации SEBA Рухангиз Гейдаровой за то, что сегодня она организовала очень хорошее мероприятие, о котором мечтали дети, это подарило большую радость детям перед Новым годом. В то же время приготовлены прекрасные подарки для детей. Приют функционирует с 1997 года, за это время в нем была оказана поддержка более чем 10 тысячам детям, младенцам и женщинам, находившимся в трудном положении. В настоящее время здесь живут более 90 детей. В приюте заботятся о них, привлекают их к учебе, мы делаем всё, что в наших силах для решения их проблем».

Главврач Корейской клиники восточной медицины Исмет Гасымзаде сказал, что мероприятие будет продолжено в клинике: «Нигяр ханум сказала, что дети нуждаются в медицинском обследовании. Мы готовы оказать им медицинские услуги в полном объеме».

Педиатр клиники Садагат Мустафаева отметила, что в клинике будет сделано всё необходимое для здоровья детей.

Затем была представлена подготовленная детьми программа «Азербайджано-корейская дружба в представлении воспитанников детского приюта «Ümid yeri». Дети исполнили азербайджанские народные танцы «Терекеме», «Хан чобаны», а также корейские народные танцы, азербайджанские и корейские песни. Затем были продемонстрированы различные детские шоу-программы. Гости также ознакомились с выставкой рисунков и ручных работ.

Послу Кореи в Азербайджане были переданы в качестве подарка ручные работы детей.

Отметим, детскому приюту «Ümid yeri» было передано в подарок оборудование для кружка рукоделия, краски для рисования, детская одежда и постельное белье.