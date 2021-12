Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования семьям лиц, погибших сегодня в Шуше в результате разрыва мины.

Об этом дипломат написал на своей страничке в Twitter.

«Мои мысли рядом с семьями двух гражданских лиц, погибших сегодня в Дашалты в результате разрыва мины», — говорится в публикации.

My thoughts go to the families of the two civilian victims of landmines who passed away today in Dashalti.

— Zacharie Gross (@GrossZacharie) December 9, 2021