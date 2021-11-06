В Оборонпроме Турции делают ставку на разработку отечественных двигателей



В Турции продолжается реализация целого ряда проектов по разработке двигателей и трансмиссий для отечественных наземных и воздушных средств военного назначения.

По данным «Анадолу», Управление оборонной промышленности при Администрации президенте Турции, основываясь на последних тенденциях в мировом оборонпроме, разработало Дорожную карту, нацеленную на устранение зависимости страны от импорта двигателей и трансмиссий.

Определены два приоритетных направления работ: двигатели внутреннего сгорания и газотурбинные двигатели.

В спектре моторов внутреннего сгорания продолжается разработка двигателей самых различных мощностей: от двигателя для БПЛА ANKА 170 л.с. до танка Altay 1500 л.с.