Путин рассказал, когда ВМФ России примет на вооружение ракету «Циркон»

В России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», она начнёт поступать на вооружение ВМФ со следующего года, заявил российский президент Владимир Путин. Он также добавил, что испытания подтвердили уникальность установки «Пересвет» и комплексов «Кинжал» и «Авангард».

«Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет» и комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России, добавил он. Его слова приводит РИА Новости.