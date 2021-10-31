Армия Узбекистана – сильнейшая в Центральной Азии

Армия Узбекистана расположилась на 51-й строчке в мире в рейтинге Global Firepower Index – 2021.

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Отмечается, что военная мощь Узбекистана состоит из 70 тыс военнослужащих, 194 единиц воздушной техники, в том числе 60 истребителей и 33 ударных вертолетов, 420 танков, 98 реактивных систем залпового огня, 1,2 тысяч бронеавтомобилей, 60 артиллерийских орудий, пишет «Вестник Кавказа».

В 2021 году армия Узбекистана сопоставима с военной мощью Беларуси, Португалии и Марокко.

Стоит отметить, что республика является лидером в Центральной Азии по вооружению армии. Так, Казахстан находится на 61-й позиции, Туркменистан оказался 86-м, Кыргызстан – на 93-м, Таджикистан – на 99-м.