Азербайджан и Сербия намерены развивать военно-технические связи

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в понедельник в Белграде провел встречу с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем.

«Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана во главе с Гулиевым в Белграде принимает участие в выставке вооружения и военной техники «Партнер-2021», организованной министерством обороны Сербии. В первый день выставки Гулиев провел встречу со Стефановичем. В ходе встречи министры подписали «Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия»», — говорится в сообщении азербайджанского министерства оборонной промышленности.

По данным ведомства, в ходе визита в Белград Гулиев также встретился с главой оборонно-промышленного комплекса «Югоимпорт» Югославом Петковичем. «На встрече обсуждалось текущее состояние военно-технических отношений между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества», — говорится в информации.

Выставка «Партнер-2021» проводится министерством обороны Сербии раз в два года. На выставке представлены вооружение и военная техника, артиллерийские и ракетные системы, современное огнестрельное оружие, боеприпасы, бронетехника, самолеты, средства специальной защиты, различные типы тренажеров и другая военная продукция различных стран мира.

Выставка «Партнер-2021» открылась 11 октября и продлится до 14 октября.