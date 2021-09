Объявлено о создании афганского правительства в изгнании

Ряд афганских политиков и чиновников бывшего правительства Ашрафа Гани, которые бежали из Афганистана после прихода к власти движения «Талибан», объявили о создании правительства в изгнании.

В опубликованном в Twitter заявлении афганского представительства в Женеве говорится, что «правительство Исламской Республики Афганистан (ИРА) – единственная законная администрация, которая сформирована на основе выборов и народного голосования», и никакое другое правительство не может заменить его.

Документ обнародован от имени членов предыдущей администрации и политических лидеров Афганистана, однако имена их не разглашаются. Авторы заявления призвали международное сообщество не признавать власть талибов и оказать на них давление, чтобы прекратить «нелегальную оккупацию страны и проложить путь к миру и стабильности путем переговоров» с законным правительством Афганистана. Они сообщили о поддержке Фронта национального сопротивления (ФНС) под руководством Ахмада Масуда-младшего.

Как отмечается, в соответствии с Конституцией ИРА в случае сложения полномочий президента страны исполнение его обязанностей возложено на первого вице-президента – Амруллу Салеха, который через несколько дней после бегства Ашрафа Гани объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Авторы заявления анонсируют создание Высшего государственного совета с участием бывших афганских чиновников и парламентариев и просят их «собраться вместе и возобновить свои административные и политические обязанности». При этом не уточняется, где планирует функционировать госсовет и кто его возглавит. Все посольства и консульства Афганистана за рубежом будут работать в обычном режиме, поясняется в документе.

Лишившийся власти вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд сейчас находятся в Таджикистане, считает российский специалист по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов. По его мнению, никакого конфликта в афганской провинции Панджшер уже нет: сопротивление подавлено, и жители провинции «не горят желанием продолжать бесперспективные бои».

The joint statement of the leaders of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan,Political Leaders, and Political Personalities pic.twitter.com/utoHIXKeT5

— Afghanistan in Geneva (@AfghanistanInCH) September 28, 2021