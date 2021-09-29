Монблан лишился трех метров в высоту

30 сентября, 00:45

Вторая по высоте вершина Европы после Эльбруса, Монблан, стала ниже на три метра за 14 лет. Команда савойских геодезистов определила, что вершина достигает высоты 4807,81 м, в то время, как в 2007 году она составляла 4810,9 м.

Геодезисты проводили несколько экспедиций на вершину Монблана и регулярно проводили замер высоты, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на Le Point.

«На самом деле, цифры меняются время от времени, поскольку вершина покрыта слоем вечного снега, который действует как огромный сугроб и меняется в зависимости от высоты ветра и осадков. Таким образом, с незапамятных времен высота Монблана постоянно колебалась. Сама скалистая вершина со своей стороны поднимается на 4 792 метра», — рассказали геодезисты.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».