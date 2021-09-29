Оганян отрекся от причастности к покупке Арменией непригодных ракет

Бывший министр обороны Армении, ныне руководитель фракции «Армения» Сейран Оганян сообщил, что упомянутые в последнем сообщении СНБ поставленные в 2011 г непригодные ракеты не были закуплены в период его пребывания на посту министра. Они лишь были складированы – по просьбе компании-поставщика, с целью последующей переправки их в другую страну.

«Дело в том, что в сообщении СНБ искажаются некоторые факты, информация. В 2011 г компания-поставщик поставила ВС РВ авиационные боеприпасы. 30% были приняты и МО заплатило за них. Эти 30% были пригодными. Поскольку остальные 70% были непригодны, МО не приняло. Но так как это все же боеприпасы, габаритные, взрывоопасные и пожароопасные, компания-поставщик, не имея склада соответствующего размера, попросила нас, и мы согласились взять их на хранение в соответствующих артиллерийских складах, с условием, что компания-поставщик получит лицензию на транзитную перевозку или поставку другой стране, с целью продажи. В мое время мы не приняли эти боеприпасы и не платили за них. Поскольку идет следствие, могу лишь добавить, что впоследствии оно было закуплено в 2018 г. Остальные вопросы можете адресовать следственному органу и МО.

Из сообщения СНБ может показаться, что это неисправное вооружение было принято во время моего пребывания в должности министра обороны, что не соответствует действительности», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Сейран Оганян сообщил, что в рамках расследуемого несколько месяцев назад уголовного дела он был допрошен в качестве свидетеля.