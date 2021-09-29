В Украине будет построен центр обслуживания дронов Bayraktar

29 сентября, 21:25

Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области.

Как сообщает сайт президента Украины, центр, который будет построен вблизи Васильков, предназначен для обслуживания турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, а также для обучения персонала по их эксплуатации.

Документ в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали министр обороны Андрей Таран, с турецкой – генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

Впоследствии ожидается, что в стране будет налажено производство БПЛА.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».