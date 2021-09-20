Франция поможет Азербайджану с разминированием

Председатель Правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Вюгар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране Закари Гросом.

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Как говорится в сообщении ANAMA, в ходе встречи был проведен обмен мнениями по гуманитарным операциям по разминированию, проводимым ANAMA на освобожденных от оккупации территориях.

Главной целью встречи было оказание Французской Республикой финансовой поддержки в связи с проводимыми в Азербайджане работами по разминированию и обсуждение направлений поддержки в этой сфере.

В ближайшее время предусмотрено подписание сторонами документа об оказании поддержки операциям по разминированию, а также помощи лицам, пострадавшим от мин, осуществлении просветительских проектов в связи с угрозой взрывчатых боеприпасов.