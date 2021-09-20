Франция поможет Азербайджану с разминированием

20 сентября, 20:33

Председатель Правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Вюгар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране Закари Гросом.

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Как говорится в сообщении ANAMA, в ходе встречи был проведен обмен мнениями по гуманитарным операциям по разминированию, проводимым ANAMA на освобожденных от оккупации территориях.

Главной целью встречи было оказание Французской Республикой финансовой поддержки в связи с проводимыми в Азербайджане работами по разминированию и обсуждение направлений поддержки в этой сфере.

В ближайшее время предусмотрено подписание сторонами документа об оказании поддержки операциям по разминированию, а также помощи лицам, пострадавшим от мин, осуществлении просветительских проектов в связи с угрозой взрывчатых боеприпасов.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.