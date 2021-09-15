Талибы разругались из-за состава правительства



Между руководителями контролирующего Афганистан движения «Талибан» вспыхнул серьезный конфликт.

Как сообщают источники BBC, во время совещания в президентском дворце один из основателей «Талибана» вице-премьер Абдул Гани Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани — министром по делам беженцев и видным представителем «Сети Хаккани». В перепалке также участвовали сторонники каждой из сторон в правительстве.

Причиной спора стало недовольство Барадара структурой нового правительства. Кроме того, он считает, что приход талибов к власти — заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, то есть таких людей, как он. При этом члены группы «Сеть Хаккани», которой руководят высокопоставленные талибы, считают, что все решили их военные успехи.

Барадар был первым в истории представителем талибов, который провел прямые переговоры с президентом США — в 2020 году он по телефону говорил с Дональдом Трампом. До этого он подписал соглашение в Дохе, согласно которому из Афганистана были выведены американские войска.

При этом «Сеть Хаккани» связывают с самыми кровавыми нападениями в последние годы против вооруженных сил Афганистана и их западных союзников.