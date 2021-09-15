Талибы разругались из-за состава правительства

15 сентября, 17:50


Между руководителями контролирующего Афганистан движения «Талибан» вспыхнул серьезный конфликт.

Как сообщают источники BBC, во время совещания в президентском дворце один из основателей «Талибана» вице-премьер Абдул Гани Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани — министром по делам беженцев и видным представителем «Сети Хаккани». В перепалке также участвовали сторонники каждой из сторон в правительстве.

Причиной спора стало недовольство Барадара структурой нового правительства. Кроме того, он считает, что приход талибов к власти — заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, то есть таких людей, как он. При этом члены группы «Сеть Хаккани», которой руководят высокопоставленные талибы, считают, что все решили их военные успехи.

Барадар был первым в истории представителем талибов, который провел прямые переговоры с президентом США — в 2020 году он по телефону говорил с Дональдом Трампом. До этого он подписал соглашение в Дохе, согласно которому из Афганистана были выведены американские войска.

При этом «Сеть Хаккани» связывают с самыми кровавыми нападениями в последние годы против вооруженных сил Афганистана и их западных союзников.

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Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.