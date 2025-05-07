Туристические возможности Азербайджана показаны на Международной средиземноморской туристической выставке (IMTM 2025) в Тель-Авиве совместно с 10 местными партнерами, включая Азербайджанское бюро по туризму и «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Об этом говорится в сообщении Госагентства по туризму.

Отмечается, что на выставке представлена информация о горнолыжных курортах, винном туризме, оздоровительном туризме и других туристических продуктах.

Также на стенде демонстрируются туристические возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, а также проводится информационная кампания в рамках «Года Конституции и суверенитета».

При этом, 5-6 мая в Хайфе и Тель-Авиве прошли серии рекламных мероприятий.