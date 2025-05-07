Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Об этом информирует Управление по связям при Администрации президента Турции.

Стороны обсудили эскалацию между Индией и Пакистаном, атаку в ночь на 6 мая и развитие ситуации.

Эрдоган выразил солидарность Турции с Пакистаном. Он передал соболезнования в связи с гибелью пакистанцев в результате атаки, а также пожелал скорейшего выздоровления гражданам Пакистана, получившим ранения.

Президент отметил, что Турция поддерживает взвешенную и сдержанную политику Пакистана в имеющем место процессе. Эрдоган назвал правильным предложение о проведении беспристрастного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования теракта в Джамму-Кашмире. Он добавил, что Анкара готова приложить все необходимые усилия для предотвращения дальнейшей эскалации между Пакистаном и Индией, а дипломатические контакты по этому вопросу будут продолжены.