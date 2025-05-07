Наивно было ожидать, что президент Азербайджана примет участие в Параде Победы в Москве.

Как пишет телеграм-канал Minval—LIVE, Баку до сих пор не получил официального ответа от Москвы по поводу катастрофы рейса AZAL, произошедшей в российских воздушных коридорах. Ответственность за трагедию, унесшую жизни азербайджанцев, так и не была установлена, виновные — а они хорошо известны Москве — продолжают находиться на свободе.

Недавняя кибератака на азербайджанские информационные ресурсы, исходившая с территории России и, по данным специалистов, имевшая прямое отношение к структурам ГРУ, только усугубила ситуацию. А история с унизительной депортацией депутата Милли Меджлиса Азера Бадамова из российского аэропорта лишь подтвердила: российская сторона перешла к действиям, которые в Баку расценивают как проявление высокомерия и неуважения.

В этих условиях Азербайджан даёт ясно понять: времена снисходительной терпимости к «старшему брату» прошли. Сегодня Баку — самостоятельный игрок с сильной позицией и независимым внешнеполитическим курсом. И если Москва действительно заинтересована в сохранении хотя бы формального партнёрства, ей стоит отказаться от имперских замашек и научиться говорить с Азербайджаном на языке взаимного уважения.