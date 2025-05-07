7 мая представители Узбекистана, ответственные за сферу коммуникаций, ознакомились с деятельностью различных государственных органов и учреждений Азербайджана.

Делегация из Узбекистана провела встречи в Министерстве науки и образования, Министерстве труда и социальной защиты населения, Министерстве экологии и природных ресурсов, Государственной налоговой службе, Государственном агентстве по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при президенте Азербайджана, SOCAR, Государственной службе по вопросам имущества и Государственном таможенном комитете.

Цель встреч заключалась в обмене опытом между государственными структурами двух стран в области коммуникаций, изучении передовых подходов к работе пресс-служб и взаимодействию со СМИ.

Также узбекской делегации была представлена подробная информация о принципах работы соответствующих ведомств, их стратегических целях, приоритетах и реализуемых проектах.

Отмечалось, что данные встречи создают условия для расширения информационного обмена, установления профессиональных связей и обмена международным опытом в сфере коммуникаций.