The National Interest – о преимуществах Су-75 Checkmate

13 сентября, 00:45

Новейший российский самолёт Су-75 Checkmate может превзойти конкурентов благодаря оснащению и функционалу, а его стоимость позволит соревноваться с зарубежными производителями. Такое мнение высказал обозреватель Марк Эпископос, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на The National Interest.

Истребитель пятого поколения способен развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус действия равен полутора тысячам километров. По словам автора, самолёт оснащён двигателем «Изделие 30» и имеет современную стеклянную кабину пилота, схожую по компоновке с той, что установлена в Су-57.

«В базовой конфигурации самолёт имеет возможность укороченного взлёта и посадки, а также систему логистической поддержки «Матрёшка» с искусственным интеллектом для упрощения процедур ремонта и технического обслуживания», — пишет Эпископос.

Кроме того, обозреватель отмечает и грузоподъёмность воздушного судна в более чем семь тонн, а также большой и гибкий комплекс вооружения, куда входят ракеты средней и малой дальности класса «воздух — воздух» РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты «воздух — земля» из семейства «Гром», обширный каталог управляемых и неуправляемых бомб и многое другое.

Зарубежные покупатели могут также доработать базовый пакет Су-75, если у них возникнет желание установить конкретные модификации или усовершенствования. А при минимальной стоимости истребителя в 25–30 миллионов долларов Checkmate способен конкурировать со шведским многоцелевым истребителем Saab JAS-39 Gripen и французским Dassault Rafale.

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В Баку торжественно открылись учения «Три брата — 2021»

12 сентября, 19:04

12 сентября в Баку состоялась торжественная церемония открытия международных учений “Три брата-2021” с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала герой Отечественной войны генерал-майор Заур Джаваншир доложил командующему силами специального назначения, герою Отечественной войны генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву о готовности участников учений к церемонии открытия.

После поздравлений командующего силами специального назначения по случаю начала совместных учений спецназовцев, представляющих три государства, минутой молчания была почтена память шехидов Азербайджана, Турции и Пакистана.

Под звуки Государственных гимнов были подняты государственные флаги трех стран-участниц.

Выразив счастье видеть представителей сил спецназа Турции и Пакистана в нашей стране, генерал-лейтенант Х.Мирзоев отметил: «Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были  дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении. Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и наших народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей».

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения «Три брата — 2021» поспособствуют широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый  вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.

Главы делегаций Турции и Пакистана полковник-лейтенант Кюршад Конук и полковник-лейтенант Аамир Шахзад в своих выступлениях выразили уверенность в том, что дружба между нашими народами и армиями успешно выдержит испытания временем в стремительно меняющейся глобальной среде, и когда  мощные порывы ветра международных политических изменений будут сотрясать весь мир, три брата станут еще ближе друг другу как в плане надежного регионального партнерства, так и в плане сотрудничества. Было подчеркнуто, что международные учения «Три брата-2021» послужат дальнейшему укреплению взаимодействия между армиями трех стран, открыв новые методы борьбы с терроризмом и развития навыков посредством взаимного обмена опытом.

После завершения официальной части церемонии открытия командование спецназа Азербайджана встретилось с гостями и пожелало им успехов в учениях.

В заключение была представлена музыкально-хореографическая композиция «Наше братство нерушимо и вечно», поставленная по сценарию Заслуженного деятеля искусств полковника Абдуллы Гурбани и песня «Три брата», посвященная международным учениям «Три брата — 2021».