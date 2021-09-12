The National Interest – о преимуществах Су-75 Checkmate

Новейший российский самолёт Су-75 Checkmate может превзойти конкурентов благодаря оснащению и функционалу, а его стоимость позволит соревноваться с зарубежными производителями. Такое мнение высказал обозреватель Марк Эпископос, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на The National Interest.

Истребитель пятого поколения способен развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус действия равен полутора тысячам километров. По словам автора, самолёт оснащён двигателем «Изделие 30» и имеет современную стеклянную кабину пилота, схожую по компоновке с той, что установлена в Су-57.

«В базовой конфигурации самолёт имеет возможность укороченного взлёта и посадки, а также систему логистической поддержки «Матрёшка» с искусственным интеллектом для упрощения процедур ремонта и технического обслуживания», — пишет Эпископос.

Кроме того, обозреватель отмечает и грузоподъёмность воздушного судна в более чем семь тонн, а также большой и гибкий комплекс вооружения, куда входят ракеты средней и малой дальности класса «воздух — воздух» РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты «воздух — земля» из семейства «Гром», обширный каталог управляемых и неуправляемых бомб и многое другое.

Зарубежные покупатели могут также доработать базовый пакет Су-75, если у них возникнет желание установить конкретные модификации или усовершенствования. А при минимальной стоимости истребителя в 25–30 миллионов долларов Checkmate способен конкурировать со шведским многоцелевым истребителем Saab JAS-39 Gripen и французским Dassault Rafale.