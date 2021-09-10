Россия готовится к «горячей нефтяной войне»?

Морская пехота РФ учится брать штурмом морские нефтяные платформы

Российские морские пехотинцы отрабатывают навыки штурма нефтяных платформ — об этом вполне официально сообщил «минобороновский» телеканал «Звезда». Учения прошли на платформе «Приразломная» в Баренцевом море. По их официальной легенде, платформу захватили террористы, персонал укрылся в специальных помещениях, запросил помощи у корабля Северного флота РФ, и теперь группа антитеррора уверенно «зачищает» платформу. Затем уже судно «террористов» пытается прорваться к нефтяной платформе, но ему наперерез выходит большой противолодочный корабль, оттуда высаживается досмотровая группа и обыскивает судно-нарушитель.

Формально, конечно, раскрытый сценарий учений как бы не содержит ничего крамольного. Борьба с терроризмом — задача, которая, к сожалению, еще долго будет актуальной, притом что захват нефтяных платформ —популярный сюжет для боевиков и даже компьютерных «стрелялок». Только вот…

Дело не в том, что «Приразломную» за всю ее историю «штурмовали» только один раз, и делали это экоактивисты. Просто интересно: насколько быстро рядом с захваченной платформой может появиться не патрульный катер и не «сторожевик», а именно большой противолодочный корабль, как это предусматривает сценарий учений? Каковы у такой громады шансы подойти к цели незамеченным? Тем более что нефтегазодобывающие платформы —сооружения достаточно высокие? Если на судне находятся террористы, то каковы шансы у досмотровой группы подняться на борт и начать осмотр судна, не встречая сопротивления? Или же перехватывать готовятся гражданский корабль? И если уж на то пошло, то к чему на самом деле готовились российские «морпехи» — к антитеррору или захвату чужих нефтяных месторождений и гражданских судов?

Можно, конечно, посоветовать не путать реальность с известными кадрами из нашумевшего сериала «Оккупированные», где по сюжету РФ захватывает эту скандинавскую страну, а российские боевые вертолеты кружат над норвежскими нефтяными платформами, и вообще не рисовать черта на стене. Но…

А теперь учения «морпехов» Северного флота проходили в Баренцевом море. А там не просто проходит морская граница России и Норвегии. Нефтеносный шельф Баренцева моря Россия не так уж давно — в 2010 году —вроде бы разделила с Норвегией, но результатами этого дележа осталась весьма недовольной. Неоднократно Кремль обозначал и свои претензии на самый южный остров архипелага Шпицберген, или, по-норвежски, Свальбард — Медвежий, что позволило бы Москве взять под контроль важнейший судоходный «перекресток». Наконец, Москва открыто накачивает в Арктике военные «мускулы» и отрабатывает именно наступательные действия своих вооруженных сил РФ. И если сегодня на учениях российские подразделения учатся двигаться по ледяным полям к острову Котельный близ побережья Якутии, то уже завтра эти навыки могут быть применены и в направлении острова Медвежий. Учения российских «морпехов» по захвату нефтяных платформ, будем реалистами, пугающе точно укладываются в этот «тренд».

И, наконец, есть еще одно обстоятельство. Вопрос о штурме и захвате морской нефтяной инфраструктуры по крайней мере однажды ставился в России в практической плоскости. Об этом по понятной причине не очень любят вспоминать, но в 1994 году, в ответ на подписание в Азербайджане «Контракта века», тогдашний министр иностранных дел РФ Андрей Козырев прямо предлагал использовать военную силу для «захвата буровых платформ на каспийских камнях». До штурма «Нефтяных Камней», к счастью, дело не дошло. Но предложение Козырева услышали и в Северной Европе, где уже в конце девяностых прошли военные учения с показательным сценарием: две страны, одна из которых бедна ресурсами, но обладает солидной военной мощью, пытается оттяпать часть акватории, богатой полезными ископаемыми, у другой, наделённой природными богатствами, но не располагающей военными «мускулами». Угрозы, озвученные на Каспийском направлении, Северная Европа приняла и на свой счет. И хотя с того времени многое изменилось, ситуация на Каспии и в Арктике по-прежнему увязана в один и тот же сценарий борьбы за ресурсы. Точнее, за контроль над ними в достаточной степени, чтобы играть роль монополиста на европейском нефтегазовом рынке и использовать поставки энергоносителей как средство давления на конечных потребителей. Что уже диктует московским «ястребам» понятный выбор целей, где в первых строчках опять-таки и Азербайджан, и Норвегия.

Так что вряд ли показательные истерики Греты Тунберг в ООН можно считать гарантией, что мир ни при какой ситуации не столкнётся с «горячей нефтяной войной». К которой, похоже, Москва уже готовится на практике.

Нурани