Талибы ворвались в норвежское посольство

Боевики движения «Талибан» захватили посольство Норвегии в Кабуле, сообщил норвежский посол в Иране Сигвальд Хауге в своем Twitter.

«В настоящее время талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно», — написал Хауге.

Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway pic.twitter.com/0zWmJXmQeX

— Ambassador Sigvald Hauge (@NorwayAmbIran) September 8, 2021