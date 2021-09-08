Le Figaro: Администрация Байдена повела себя непрофессионально



Позиции президента США Джо Байдена серьезно ослаблены в результате многочисленных кризисов менее чем через девять месяцев после его прихода в Белый дом. Такое мнение высказала французская газета Le Figaro.

«То, что должно было стать, по выражению Байдена, «летом радости и свободы», превратилось в серию кризисов, политически ослабивших американского президента», — констатирует издание, подводя в аналитической статье первые итоги правления 46-го президента США. В череде этих летних кризисов газета выделяет «возобновление пандемии коронавируса в связи с распространением штамма «дельта» и замедлением темпов вакцинации».

Кроме того, Le Figaro напоминает о проблемах, связанных с масштабными стихийными бедствиями в США, а также о «хаотичном уходе из Афганистана». Кризисы, по ее мнению, «разрушили обещания Байдена о возвращении к нормальной жизни». «Эта черная серия сопровождалась падением президентского рейтинга», — отметила газета, сославшись на опросы общественного мнения о настроениях американцев.

Останавливаясь на развитии четвертой волны пандемии в Соединенных Штатах, Le Figaro указывает, что «число больных вновь выросло и на прошлой неделе в больницы ежедневно поступали более 100 тыс. пациентов». По ее информации, с момента начала вакцинации такой показатель еще не наблюдался. «Во многих штатах достигнут предел возможностей больниц, проблема усугубляется кризисом персонала в связи с увольнениями или уходом на пенсию», — отметила газета. Le Figaro замечает, что новый всплеск заболеваемости совпал с серией природных катастроф — пожаров, ураганов и наводнений. Этим летом, констатирует она, «практически каждый третий американец столкнулся с катастрофой, связанной с климатом».

«К этим невзгодам добавился Афганистан, кризис, которого можно было бы избежать, — полагает французская газета. — Застигнутая врасплох крушением афганского режима и захватом Кабула талибами в тот момент, когда эвакуация еще не завершилась, администрация демократов повела себя непрофессионально в той области, где она так гордилась своим опытом. Байден, объявивший в момент прихода в Белый дом о возвращении компетентности и ценностей, вышел из этого фиаско политически ослабленным».

В то время, когда кризисы еще продолжаются, глава Белого дома, заметила газета, «сталкивается с одним из самых крупных вызовов в сфере законодательства в период своего президентства». Он пытается «провести в Конгрессе, где располагает лишь весьма хрупким большинством, один из самых амбициозных и дорогостоящих планов социальных расходов со времен проекта «Великого общества» Линдона Джонсона в шестидесятых годах.