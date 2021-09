Госдеп требует от России освободить задержанных крымских татар

США решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымских татар Наримана Джеляла и по меньшей мере 45 других крымских татар.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, которое опубликовано в Facebook.

«Мы призываем немедленно освободить их и прекратить злоупотребления на полуострове.

Как вновь подтвердили США во время саммита «Крымской платформы», Крым – это Украина, и Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

Russian occupation authorities continue to target those who oppose the attempted annexation of Crimea. We condemn the detention of Nariman Dhezlal & other Crimean Tatars. We call on Russia to release them now & cease its abuses in Crimea. #CrimeaIsUkraine https://t.co/vSn72I8lKc

— Ned Price (@StateDeptSpox) September 6, 2021