«Полумиллиардная» мечта Путина

В Кремле не теряют надежд на аннексию соседних государств?

Мировое экспертное сообщество еще с прошлой недели обсуждает очередную громкую фразу президента РФ. Общаясь со школьниками, Владимир Владимирович заявил: «На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза. Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек».

Строго говоря, никому не возбраняется анализировать историю собственной страны и проводить, если угодно, «работу над ошибками». Но Путин, находясь, скажем так, «в поисках утраченного», говорил не о государственном устройстве России, не об упущенных шансах на развитие и не о кровавых «экспериментах» над страной. Президент РФ напоминал именно об «утерянных» территориях вместе с населением, что красноречиво доказывает приведённая им хронология. 1917 год — это, если кто забыл, не только революция как таковая, но и распад Российской Империи. Потом, правда, уже Советская Россия силой захватила и аннексировала бывшие «национальные окраины» Российской Империи, включая и независимую Азербайджанскую Демократическую республику, но полного восстановления прежних границ уже не получилось. А в 1991 году распадался уже СССР. И вот это уже меняет дело.

Даже если со стороны президента РФ имел место просто не совсем удачный «экскурс в историю», то даже это очень похоже на случай, рассказанный одним популярным российским блоггером, прожившим несколько лет в Норвегии: круиз Берген-Киркенес, красивейшая панорама фьордов, и две пассажирки — старушки-немки — делятся впечатлениями: «Представляешь, если бы мы выиграли войну, это все было бы наше!» И вопрос не только в том, что «право на ляп» у президента и у старушки не совпадает. Более того, печально известная путинская фраза «Границы России нигде не заканчиваются» тоже прозвучала как раз во время общения президента со школьниками. Что уже очень похоже на продуманный «вброс»: если по поводу Семилетней или Северной войны особо отличившиеся школьники еще могут что-то пискнуть, то по поводу «державного курса» возражать уж точно не станут. И если вспомнить, как рассуждает о более не существующем СССР спикер Госдумы Володин, а глава МИД РФ Сергей Лавров открыто защищает Сталина, то тут уже не получится не озвучить неприятный вопрос: как это все понимать?

Есть, конечно, «успокоительная» версия: мол, в Кремле вовсе не планируют войну со всеми своими соседями по периметру, там всего лишь «включили телеканал «Ностальжи»» накануне очередных выборов и пытаются эту самую «ностальгию» выгодно продать за голоса старичков, которые бережно сдувают пылинки с партбилетов. Но все это происходит на фоне аннексии Крыма, оккупации Цхинвали, Сухуми и Тирасполя, наконец, политики «выкручивания рук» в отношении Беларуси. И даже такого рода «выборные игры» — верный признак, что после «крымнаша» Путин превратился в заложника идеи «расширения границ РФ» и захвата территорий соседних стран. А вот «цена вопроса» здесь уже другая, чем это казалось в 2014 году и тем более чем это было в 1920 и 1940 годах.

Но вот понимают ли это в Москве? Есть, конечно, шансы, что да, и что дальше «предвыборной игры» в Кремле не пойдут. Но куда хуже, если там убеждены, что Запад после Афганистана будет планомерно «сдавать» своих союзников и не станет «вписываться» за государства, которые еще недавно пренебрежительно именовались «ближним зарубежьем». Потому как проверять эти умопостроения методом «тыка» может оказаться слишком опасным. Особенно с учетом того, что, как показывает и провал российской разведки накануне 44-дневной войны, и вопрос Сергея Брилева к президенту Казахстана, как он будет отличать афганских узбеков от остальных, в Кремле очень слабо представляют себе ситуацию на территориях, жителей которых усреднённо именуют «лицами неславянской национальности».

А это значит, что «полумиллиардная» мечта Путина вполне может обернуться реальной политической катастрофой для самой же России. Если там не успеют вовремя задуматься, куда приводят мечты о чужих территориях.

Нурани