В ЕС 7 из 10 взрослых жителей завершили ковид-вакцинацию

70% взрослых жителей Евросоюза — более 250 миллионов человек — полностью привились от коронавируса, сообщила в твиттере председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В своем обращении глава Еврокомиссии призвала вакцинировать как можно больше европейцев, а также заявила о необходимости помочь с вакцинацией в других странах мира.

В январе Еврокомиссия заявила, что к лету 2021 года 27 стран ЕС должны вакцинировать минимум 70% населения, напоминает. Как пишет Reuters, страны истолковали это как призыв достичь этой цели к сентябрю. Агентство отметило, что некоторые страны ЕС превысили ранее поставленную цель вакцинировать 70% населения, в то же время в странах Восточной Европы вакцинировали меньше этого показателя.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний на момент публикации этой новости приводил на своем сайте данные о полной вакцинации 67,3% взрослого населения Евросоюза и Европейской экономической зоны. По данным центра, это 249,4 миллиона человек.

70% of adults in EU are fully vaccinated.

I want to thank the many people making this great achievement possible.

But we must go further!

We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.

We’ll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021