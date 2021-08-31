В ЕС планируют создать собственные силы быстрого реагирования

31 августа, 18:30

Евросоюз должен принять решение о возможности создания собственных, независимых от США и НАТО сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек к марту 2022 года. Об этом заявил во вторник журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

«В качестве одного из уроков Афганистана страны ЕС обсуждают возможность создания собственных сил быстрого реагирования сообщества численностью до 5 тыс. человек, но для окончания этой дискуссии необходимо набраться терпения. Эта дискуссия ведется в рамках обсуждения новой европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС». Первый проект этого документа будет представлен в ноябре этого года. Окончательное решение стран ЕС должно быть принято к марту следующего года», — отметил европейский дипломат.

По его словам, вопросы, связанные с подготовкой «Стратегического компаса ЕС», будут обсуждаться 2-3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Словении.

Источник также отметил, что в перспективе численность военного контингента, выделенного странами сообщества в распоряжение Евросоюза для проведения самостоятельных операций сообщества, может достичь 50 тыс. человек, однако исходная численность обсуждается на уровне 5 тыс.

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Лавров — об условиях урегулирования на границе Азербайджан-Армения

31 августа, 19:00

«Мы обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы считаем, что необходимо урегулировать все без исключения вопросы политико-дипломатическими методами».

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу», — подчеркнул глава МИД России (цитата по АПА).

С.Лавров также выразил удовлетворение деятельностью трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе: «Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Южно-Кавказского региона, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона».