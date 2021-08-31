В ЕС планируют создать собственные силы быстрого реагирования

Евросоюз должен принять решение о возможности создания собственных, независимых от США и НАТО сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек к марту 2022 года. Об этом заявил во вторник журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

«В качестве одного из уроков Афганистана страны ЕС обсуждают возможность создания собственных сил быстрого реагирования сообщества численностью до 5 тыс. человек, но для окончания этой дискуссии необходимо набраться терпения. Эта дискуссия ведется в рамках обсуждения новой европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС». Первый проект этого документа будет представлен в ноябре этого года. Окончательное решение стран ЕС должно быть принято к марту следующего года», — отметил европейский дипломат.

По его словам, вопросы, связанные с подготовкой «Стратегического компаса ЕС», будут обсуждаться 2-3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Словении.

Источник также отметил, что в перспективе численность военного контингента, выделенного странами сообщества в распоряжение Евросоюза для проведения самостоятельных операций сообщества, может достичь 50 тыс. человек, однако исходная численность обсуждается на уровне 5 тыс.