Байдена раскритиковали за взгляд на часы при прощании с погибшими военными

Президент США Джо Байден украдкой взглянул на часы во время церемонии прощания с американскими военнослужащими, погибшими в Афганистане. Глава Белого дома подвергся критике со стороны ветеранов, политиков-республиканцев и пользователей интернета. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как глава Байден опускает руку от груди, после чего приподнимает рукав, бросает взгляд на циферблат и заводит руки за спину.

Подобное поведение главы Белого дома вызвало негативную реакцию американского общества. Так, ветеран боевых действий Сэмюэль Уильямс считает, что Байдену «было неудобно проявить некоторое уважение к американским героям». Другой ветеран выразил мнение, что президент показывает неуважение, когда смотрит на часы во время церемония прощания.

«Я так зол, это личная пощёчина всем ветеранам и действующей службе», — добавил мужчина.

Не остались в стороне и республиканцы. Представитель Техаса Ронни Джексон, бывший контр-адмирал ВМС в отставке заявил, что у главнокомандующего США «есть дела поважнее, чем почтить память 13 военнослужащих». Он считает, что погибшие заслуживали лучшего.

«Нет ничего важнее, чем отдать дань уважения павшим героям войны Америки, господин президент», — упрекнул Байдена внешнеполитический аналитик и бывший помощник Маргарет Тэтчер Нил Гардинер.

So predictable and sad.

In terms of on-camera faux pas, this is up there with picking your nose. You just don’t do it. https://t.co/z2bOn9hO5k

— Curtis Houck (@CurtisHouck) August 29, 2021