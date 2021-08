Кабул сотрясли новые взрывы, есть погибшие и раненые (обновлено)

Жертвами взрыва в жилом доме Кабуле, по предварительным данным, стали два человека, ещё трое получили ранения, сообщает агентство Aśvaka со ссылкой на очевидцев.

Как уточняется, от попадания ракеты в здание погибли ребёнок и женщина.

***

В столице Афганистана — Кабуле — прогремел новый взрыв, сообщает «Лайф». Кадры с места предполагаемого ЧП очевидцы разместили в социальных сетях.

В свою очередь, журналисты AFP и местные СМИ сообщают о новых взрывах возле аэропорта Кабула.

Телеканал Al Arabiya опубликовал видео, на котором, как предполагается, показано место взрыва.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE

Агентство Aśvaka сообщает со ссылкой на очевидцев, что взрыв произошёл в результате удара ракеты по одному из домов.

#Breaking:

An explosion was heard in #Kabul.

Witnesses say the blast was caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra, in the 11th security district.

There are no reports of casualties in this incident yet. pic.twitter.com/80vpRjlokk

— Aśvaka — آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021