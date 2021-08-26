Помощники Байдена вырезали его шутку об уходе США из Афганистана

Президент США Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся в Афганистане американцах, однако этот момент из записи выступления вырезали.

Во время пресс-конференции журналист спросил американского лидера, как он поступит, если солдаты останутся в исламской республике после крайнего срока (31 августа). Байден сначала ухмыльнулся, затем ответил на вопрос, но запись звука в эту секунду прерывается. По данным RT, Байден сказал: «Ты будешь первым, кому я позвоню».