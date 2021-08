Помощники Байдена вырезали его шутку об уходе США из Афганистана

Президент США Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся в Афганистане американцах, однако этот момент из записи выступления вырезали.

Во время пресс-конференции журналист спросил американского лидера, как он поступит, если солдаты останутся в исламской республике после крайнего срока (31 августа). Байден сначала ухмыльнулся, затем ответил на вопрос, но запись звука в эту секунду прерывается. По данным RT, Байден сказал: «Ты будешь первым, кому я позвоню».

SICK! When Biden’s asked what he’ll do if Americans are TRAPPED in Afghanistan after 8/31, he LAUGHS then his handlers cut off the audio. This is all one big joke to him. THIS IS NOT FUNNY! He needs to RESIGN immediately!

— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) August 25, 2021