Помощники Байдена вырезали его шутку об уходе США из Афганистана

26 августа, 13:45

Президент США Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся в Афганистане американцах, однако этот момент из записи выступления вырезали.

Во время пресс-конференции журналист спросил американского лидера, как он поступит, если солдаты останутся в исламской республике после крайнего срока (31 августа). Байден сначала ухмыльнулся, затем ответил на вопрос, но запись звука в эту секунду прерывается. По данным RT, Байден сказал: «Ты будешь первым, кому я позвоню».

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СМИ: Талибы арестовали экс-президента Афганистана Хамида Карзая

26 августа, 15:02

В доме экс-президента Афганистана Хамида Карзая в Кабуле прошел обыск. Талибы отправили его под домашний арест, лишили охраны и автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники.

Арестован также глава Совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.