Армения открыла огонь по позициям армии Азербайджана

12 августа, 00:07

11 августа с 16:20 до 21:05 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории населенного пункта Араздейен Ведийского района, Гёйсу Басаркечарского района и Чамбаракского района, обстреляли из оружия различного калибра, в том числе из снайперских винтовок позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, населенных пунктов Галекенд и Заманлы Гедабейского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет.

Стрельба была подавлена ответным огнем.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.

﻿

ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.