Сотрудники американского посольства в России занимаются враждебной деятельностью. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Haló noviny.

По мнению автора материала Романа Блашко, именно США стоят за ухудшением отношений между Чехией и Россией. Журналист утверждает, что некоторые чешские политики находятся под влиянием западных спецслужб.

Блашко также упомянул недавний случай в Тверской области, когда сотрудник посольства США украл стрелочный указатель на железнодорожной станции. Он заявил, что этот инцидент является «актом терроризма» в большей степени, чем взрывы на складе в Врбетице.

Minval.az