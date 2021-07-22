Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал договорённости США и ФРГ по «Северному потоку — 2».

Он заявил, что «факт остаётся фактом: энергическое сотрудничество между Россией и Европой выдержало испытание временем, в течение десятилетий было материальной опорой безопасности и стабильности Европы».

«И мы убеждены в том, что в интересах европейцев — руководствоваться не какими-то навязанными геополитическими соображениями извне, а собственными долговременными потребностями», — цитирует РИА Новости Грушко.

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