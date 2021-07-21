

Советник госдепартамента США Дерек Шолле, находящийся с визитом на Украине, обсудил с представителями властей этой страны обоюдные опасения Вашингтона и Киева относительно проекта газопровода «Северный поток 2».

Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Советник госдепартамента Дерек Шолле 20-21 июля встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным», — информировал высокопоставленный дипломат.

По его словам, представители двух стран обсудили «обоюдные опасения относительно трубопровода «Северный поток 2».

В ходе состоявшихся переговоров, как отметил Прайс, советник госдепартамента подтвердил обязательства США «обеспечить, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны Европы».

Minval.az