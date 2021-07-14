В Национальном центре управления обороной России заявили, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Чёрным морем.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27… Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении.

Уточняется, что полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Minval.az